Более 10 тысяч военных и почти 70 танков: каковы потери оккупантов РФ за неделю

Российские войска в течение недели, подходящей к концу, потеряли на фронте более 10 тыс. своих солдат. Также украинские воины уничтожили 1550 единиц военной техники и вооружений вражеской армии.

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В частности, "демилитаризованы" около 300 артиллерийских систем и около 70 танков. О потерях России за период с 27 октября по 3 ноября рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

Общие боевые потери российской армии в живой силе за неделю составили около 10 050 оккупантов.

Также украинские воины уничтожили 1550 единиц военной техники и вооружений армии российского диктатора Владимира Путина, а именно:

69 танков

168 боевых бронированных машин

265 артиллерийских систем

4 РСЗО

10 установок ПВО

600 единиц автотехники

42 единицы спецтехники

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеских ракеты и 388 БпЛА оперативно-тактического уровня", - добавил Павлюк.

Напомним, накануне, 2 ноября, украинские воины отминусовали 1410 оккупантов, а также 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 46 автомобилей и единицу специальной техники войск РФ.

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