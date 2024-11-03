Потери живой силы РФ в Украине превысили 699 тысяч: за сутки минус 1410 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1410 российских оккупантов. Так, за более чем 2,8 года полномасштабной войны общие потери личного состава армии РФ на украинской земле достигли примерно 699 090.

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Враг испытывает их также в военной технике и вооружении, которых наши воины накануне уничтожили еще 176 единиц. Обновленные по состоянию на 3 ноября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили российскую крылатую ракету (всего 2629) и 70 беспилотников оперативно-тактического уровня (18 187).

Также воины обезвредили 36 боевых бронированных машин (всех 18 523), 12 танков (9182), 10 артиллерийских систем (20 086) армии РФ.

Кроме того, бойцы сожгли еще 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 160), одну – спецтехники (3584) оккупантов.

С начала полномасштабной войны в Украине уничтожили 1244 РСЗО, 994 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подлодку захватчиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отличились успешным отпором массированной атаки российских войск на свои позиции. Во время боя защитники уничтожили шесть танков и девять БМП врага, ликвидировали и ранили 42 оккупантов.

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