Более 100 атак в сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте

Начались 381-е сутки полномасштабной войны украинского народа против российских захватчиков. Армия РФ не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, основные усилия сосредоточив на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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На этих направлениях Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 100 атак противника. Об этом говорится в утренней (по состоянию на 06:00) сводке Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Со своей стороны, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелке, Старице, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись 19 населенным пунктам, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеские обстрелы, в частности, подверглись районам населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районам более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

Также в Генштабе сообщают, что в отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. В частности, во Владимировке полностью запрещен въезд граждан без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также на территории самой России – в Белгородской и Курской областях. На это из государственного бюджета тратятся миллиарды рублей.

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