РФ тратит миллиарды рублей на линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также на территории самой России – в Белгородской и Курской областях. На это из государственного бюджета тратятся миллиарды рублей.

Видео дня

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW), ссылаясь на российские и украинские источники. По мнению аналитиков Института, это информационная операция, чтобы изобразить Украину угрозой для РФ.

"Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы с Украиной. Он заявил, что российские войска должны выделить силы для защиты этой системы укреплений в случае нападения Украины на Белгородскую область. Гладков также сообщил, что российские чиновники потратили 10 млрд рублей (около 132 млн долларов) на строительство оборонительной линии", – пишет ISW и предполагает, что это пустая трата средств.

Со ссылкой на украинский Генеральный штаб ISW пишет, что российские войска также продолжают строить укрепление вдоль границы с Украиной в Курской области, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.

"Кроме того, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта, что российские войска строят оборонную линию в Крыму. Эти укрепления в Крыму находятся вдали от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы более уместными в других местах Украины", – пишет Institute for the Study of War.

Аналитики ISW предполагают, что российские чиновники в Курской и Белгородской областях строят оборонные укрепления в поддержку информационных операций, имеющих целью изобразить Украину как угрозу российской территории, чтобы представить войну в Украине как жизненно важную для России.

В то же время строительство российских укреплений в Крыму, предполагают эксперты Института, может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

При этом в ISW пока не наблюдается развертывание российских войск ни на одной из этих оборонных линий, а потому считают эти укрепления неважными для российских операций в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что граждане РФ начали готовить к тому, что когда-то Россия должна будет вывести свои войска из Украины. Им уже объясняют, почему такой шаг выгоден их государству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!