Россия бьет по Украине со стратегических бомбардировщиков, которые 25 лет назад ей отдал Киев – 'Схемы'

Страна-агрессор Россия использует для атак на Украину стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые ей 25 лет назад отдал Киев. Самолеты были переданы Москве, чтобы погасить задолженность за потребленный российский газ.

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Соответствующее соглашение между Украиной и РФ было подписано в 1999 году. Об этом говорится в расследовании Схем (проект Радио Свобода).

Журналисты нашли текст этого соглашения с номерами бомбардировщиков, проанализировали его и выяснили, что по меньшей мере шесть ранее принадлежавших Украине самолетов сейчас находятся в боевом составе авиации РФ.

В общей сложности было идентифицировано 10 украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию. Среди них Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12") , "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Также россияне получили три Ту-95МС: "Красноярск", "Севастополь" и "Изборск" – такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

Из вышеперечисленных Ту-160 не менее шести бортов в настоящее время в боевом составе армии РФ.

На фоне самолета "Николай Кузнецов" давал интервью командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдету".

А российский летчик Олег Скитский управлял самолетом, который в РФ получил название "Василий Сенько". Скитский – военнослужащий 22-й авиадивизии, которую ГУР называет ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине из-за запущенных ими ракет.

Кроме самолетов России передали более полутысячи ракет, которыми РФ сейчас целит по Украине, и оборудование. Передав Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55 Киев добился списания долга за российский газ на сумму 275 миллионов долларов.

Согласно данным расследования, передача самолетов и ракет прошла без согласования Верховной Рады. Стоимость вооружения при этом была занижена в десять раз – об этом говорится в выводах Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных силах Украины и подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Спецкомиссия пришла к выводу, что Украина потеряла от этого соглашения около 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина в рамках реализации программы США по совместному уменьшению угрозы передала России 176 межконтинентальных баллистических ракет и 4200 тактических ядерных ракет.

Были ликвидированы 27 бомбардировщиков Ту-95, 11 Ту-160, несколько Ту-142 и 40 Ту-22М. Под утилизацию попали 225 ракет Х-22 малой дальности, имевших возможность ядерной оснастки. Часть бомбардировщиков была продана России (Ту-95 и Ту-160). Также Украина в рамках выполнения этой программы утилизировала 487 крылатых ракет Х-55.

Отметим, что от России же, которая также являлась частью этой программы, не требовали утилизировать какие-либо ракеты и бомбардировщики, не говоря уже о ядерном вооружении.

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