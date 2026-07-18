Более 1000 км прифронтовых дорог Украины оборудовали антидроновой защитой: как это выглядит. Фото

С начала текущего года Государственная спецслужба транспорта по поручению Министерства обороны Украины обеспечила антидроновую защиту 1066 км основных логистических маршрутов. На 16 участках до сих пор продолжаются ремонтные работы на автодорогах.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. На 27 участках работы уже завершены.

Что известно

В частности, как сообщается, с начала июня по настоящее время в прифронтовых регионах Украины:

построено 325 км защиты , ещё более 31 км восстановлено ;

, ещё ; отремонтировано почти 233 км автодорог.

Всего с начала работ в апреле было отремонтировано более 369,6 км автодорог.

"В современной войне логистические маршруты являются одной из приоритетных целей врага, поэтому наличие защиты от дронов напрямую влияет на устойчивость снабжения подразделений", — говорится в сообщении.

Безопасность логистики является одним из ключевых факторов устойчивости ВСУ, сообщают в пресс-службе ведомства. Именно поэтому в Минобороны активизируют развертывание антидроновой защиты маршрутов в прифронтовых регионах.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины новый беспилотник "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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