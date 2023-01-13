Более 20 украинцев, считавшихся погибшими, оказались живыми: омбудсмен Лубинец о переговорах с Москальковой

Более 20 украинцев, считавшихся погибшими в войне, оказались живыми. Они находятся в российском плену.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он провел переговоры со своей российской коллегой Татьяной Москальковой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лубинец рассказал о результатах двух раундов переговоров со стороной страны-агрессора. Он подчеркул, что впервые РФ поехала с предложениями, которые обсуждались предварительно.

"Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обменяемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где считавшиеся погибшими наши граждане и герои российская сторона подтвердила живыми – 23 наших парня. Это огромный позитив", – сказал омубдсмен.

По его словам, на повестке дня были и вопросы мирных людей, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ.

"У нас есть список людей, которые с 2014-го в плену, есть список "пленников Кремля" – 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа. Наверное, впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили разные варианты их возвращения. Работаем ради возвращения каждого украинца домой!" – заявил Лубинец.

Также омбудсмен отметил, что третий раунд переговоров с Москальковой все таки состоялся.

"Обсудили широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с защитой гражданских лиц. Следите за подробностями, которые будут впоследствии!" – резюмировал Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Лубинца с Москальковой прошла в столице Турции Анкаре в расширенном формате – с участием турецкой стороны.

Также OBOZREVATEL писал, что 31 декабря из российского плена удалось освободить 140 защитников и защитниц. Среди них 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

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