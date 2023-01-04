Более 300 тысяч военных: в ЕС посчитали потери России в войне

В Европейском Союзе еще в ноябре 2022 года оценивали потери государства-агрессора России на войне в Украине в по меньшей мере 300 тысяч раненых и убитых оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили около 60% танков россиян.

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Об этом сказал командующий военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи Франции 18 ноября. Стенограмму его выступления опубликовали в среду, 4 января.

"По нашим достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", – сказал он.

Кроме того, по подсчетам, озвученным Блежаном, российские оккупанты потеряли на фронте 40% бронетранспортеров, 20% артиллерии, а также 70% запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей.

По его словам, теперь армия страны-террористки использует зенитные ракеты для поражения наземных целей с соответствующими проблемами с точностью. Кроме того, россияне рассчитывают на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи.

При этом руководитель военной миссии ЕС добавил, что потери Украины оценить тяжелее – в Евросоюзе считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".

Отметим, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины с начала полномасштабной войны в Украине, российская оккупационная армия потеряла уже более 108,9 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысячи единиц военной техники. Таковы подсчеты Генштаба по состоянию на среду, 4 января.

Только за прошедшие сутки, 3 января, украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 720 оккупантов. Также за сутки были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3038 танков, 6106 ББМ и 2039 артсистем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января Воздушные силы ВСУ уничтожили на восточном направлении российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Такие значительные потери украинские защитники нанесли оккупантам всего за пять часов.

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