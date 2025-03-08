Более 5 тыс. – на передовой: в Минобороны рассказали, сколько женщин служат в рядах ВСУ

Более 5,5 тысячи украинских женщин несут службу на передовых позициях, сдерживая продвижение российского агрессора на нашей территории. Всего в рядах Вооруженных сил Украины находится 70 тысяч защитниц.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 8 марта. Там подчеркнули, что женщины имеют равные права с мужчинами.

"Свыше 5 500 женщин служат на передовой, а всего в ВСУ – 70 000 военнослужащих. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Женщины имеют равные права с мужчинами на занятие должностей и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что идет работа по внедрению политики гендерного равенства и улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Минобороны Украины ужесточена проверка суточных полевых наборов продуктов для военных. Для того чтобы бойцы на передовой получали сухпайки надлежащего качества, ввели многоуровневую систему контроля за их поставкой. Теперь государственные контракты на поставку сухпайков предусматривают обязательный контроль в ветлабораториях всех его составляющих.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях ВСУ новые беспилотные авиационные комплексы. Это четырехвинтовые FPV-дроны NORD украинского производства, они отличаются компактностью и довольно маневренные.

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