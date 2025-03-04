Быстрые и маневренные: ВСУ получат новые дроны-камикадзе NORD – какие характеристики и фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных Сил Украины новые беспилотные авиационные комплексы. Это четырехвинтовые FPV-дроны NORD украинского производства.

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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. В ведомстве отметили, что беспилотники NORD – компактные и маневренные.

"Дроны обладают усовершенствованной системой управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы", – подчеркнули в Минобороны.

БПЛА NORD может подняться в воздух и двигаться с боевой нагрузкой в несколько килограммов. Причем эти дроны способны разгоняться до 150 километров в час.

Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах, добавили в министерстве.

К сожалению, российская оккупационная армия начала атаковать Украину с применением большего количества ударных БПЛА и дронов-обманок. Сейчас россияне запускают от 150 до 200 беспилотников за ночь и, таким образом, пытаются прорвать зонт противовоздушной обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили партию оптоволоконных дронов от компании-производителя 3DTech. Тактический радиус действия таких БПЛА достигает 10-15 км.

Авиаэксперт, аналитик Константин Криволап рассказал в подкасте OBOZ.Talk, что оптоволоконные БПЛА, хотя и имеют определенные ограничения, способны полностью избегать действия вражеских РЭБ. Россияне начали летать дронами на оптоволокне протяженностью в 2-5 км, затем – 5-7 км. А воины ВСУ сразу зашли "в рубеж от 5 до 10 км".

Между тем, американская компания NEROS выиграла контракт на поставку 6000 ударных FPV-дронов Archer для Вооруженных сил Украины. Все беспилотники будут переданы в течение шести месяцев – а что это за БПЛА, читайте здесь.

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