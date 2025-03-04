Россия запускает по Украине больше 'Шахедов' и дронов-обманок: в ISW объяснили, что это значит, и назвали цель агрессора

Российская оккупационная армия начала атаковать Украину с применением большего количества ударных БПЛА и дронов-обманок. Таким образом враг пытается прорвать зонтик противовоздушной обороны Украины.

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В настоящее время россияне запускают от 150 до 200 беспилотников за ночь. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты запускают ударные и имитационные дроны с нескольких разных направлений в количестве до 200 беспилотников в течение одной серии ударов. При этом ранее это количество составляло от 20 до 30 БПЛА.

В украинской разведке накануне объясняли, что российские оккупанты поочередно запускают ракеты и беспилотники, чтобы перегрузить украинские системы ПВО. Захватчики начинают запускать беспилотники вечером, так что БПЛА достигают Украины около 23:00, и удары продолжаются до утра.

В ISW наблюдал, что российские войска начали запускать от 80 до 100 и более беспилотников Shahed и ложных дронов в рамках своих более крупных атак в октябре и ноябре 2024 года и запускали от 100 до 200 (или более) беспилотников Shahed и ложных дронов в феврале 2025 года. По мнению аналитиков, россияне используют большое количество беспилотников для обнаружения и подавления украинских ПВО и мобильных огневых групп.

Также увеличение количества беспилотников в ночных российских атаках указывает на то, что Россия, вероятно, в настоящее время не сталкивается с внутренними ограничениями на производство беспилотников Shahed или ложных дронов или ограничениями на поставляемые Ираном компоненты для производства беспилотников. Однако остается неясным, сможет ли Россия производить или закупать достаточное количество компонентов, чтобы избежать ограничений на производство беспилотников в долгосрочной перспективе.

Напомним, вечером 3 марта страна-агрессор РФ атаковала Одессу "Шахедами". В результате действий агрессора пострадали четыре человека, повреждены критическая инфраструктура и жилые дома.

Ранее сообщалось, что 2 марта Россия атаковала дронами Кривой Рог. В результате атаки пострадала женщина, повреждено одно из предприятий города.

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