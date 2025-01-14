'Для каждого варианта есть свое оптимальное решение': авиаэксперт рассказал о тактике применения дронов на оптоволокне. Видео

Разработки в направлении военных дронов в Украине велись еще до полномасштабного вторжения России, хотя использование этой техники сначала не рассматривалось как что-то серьезное. Большая война показала другое, и в январе прошлого года одна из команд предложила применять беспилотников на оптоволокне.

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Такие аппараты имеют определенные ограничения, однако способны избегать действия вражеской РЭБ. Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в комментарии OBOZ.Talk напомнил: если раньше в армии сомневались, на что способны "свадебные" дроны – а был и такой шуточный "термин", – то сейчас направление беспилотников активно и очень быстро развивается.

"Где-то в конце января был очень интересный хакатон, и там одна команда предложила использование дронов на оптоволокне. Вот представляете себе, какая скорость сейчас развития этого направления!..

Принесли там какую-то катушечку, она могла разматываться на 1,5-2 километра. Их там почти... ну не то чтобы засвистали, но [восприняли] несерьезно. Там ветер, деревья, кусты – там все поломается", – рассказал Криволап.

А теперь операторы БПЛА уже знают, через какие кусты можно пролететь FPV на оптоволокне, а за какие ветки провод будет цепляться. Формируются соответствующие тактики.

Эксперт подчеркнул: главная идея оптоволокна в том, что против него РЭБ не работает, в отличие от обычных дронов. Радиоэлектронные средства не могут "ослепить и заглушить" дрон, получающий сигналы управления и передающий данные через физический кабель.

"Россияне за это уцепились и основным производителем этих катушек являются китайцы. Китайцы предложили сначала катушки на 5 километров, потом – 10, сейчас они могут мотать и 15 километров, но соотношение вес/задача/дальность – нужно находить оптимальное решение. Для каждого варианта есть свое", – сказал аналитик.

"У нас используется уже значительное количество подобных дронов. Проходят кодификации все новые и новые квадрики (и не только квадрики), которые могут таскать эту катушку. Потому что в зависимости от намотки, толщины, производителя где-то от 1,5 до 2-2,5 килограммов эта катушка весит", – добавил он.

Чтобы выбрать дрон, нужно понимать, какая полезная нагрузка нужна и на какой дальности будет выполняться задача.

"Поэтому там, соответственно, есть разные катушки на разной дальности, с разными зарядами аккумулятора. То есть ребята комбинируют и находят наиболее оптимальное решение", – отметил Криволап.

Россияне начали летать дронами на оптоволокне протяженностью в 2-5 километров, затем – 5-7. Воины ВСУ сразу зашли "в рубеж от 5 до 10 километров".

"И поэтому, когда работает наша РЭБ мощно и глушит все, что не связано с оптоволокном – все глушится, там нет связи, ничего не может летать, – в это время летают наши дроны на оптоволокне, потому что они защищены.

Но у россиян они тоже есть, и россияне начали серийно использовать их, производить раньше, чем мы чесали затылок "делать или не делать, получится или не получится". В этом смысле россияне некоторое время побежали впереди нас, но мы догнали и сейчас в этом вопросе мы, может быть, и быстрее их бежим", – подытожил Криволап.

Как писал OBOZ.UA, у украинских защитников впервые за 35 месяцев полномасштабной войны появляется преимущество над российскими оккупантами в использовании танков, заявили недавно в Forbes. Издание связало это с тем, что Силы обороны достигли высокой эффективности в уничтожении вражеской тяжелой бронированной техники с помощью дронов.

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