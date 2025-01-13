ВСУ впервые за время войны имеют танковое преимущество над врагом – Forbes

У украинских защитников впервые за 35 месяцев полномасштабной войны появляется преимущество над российскими оккупантами в использовании танков. Силы обороны достигли высокой эффективности в уничтожении вражеской тяжелой бронированной техники с помощью дронов.

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В Forbes обратили внимание на заявление одного из российских пропагандистских блогеров. Он жаловался, что танки ВС РФ чаще всего "могут действовать только с закрытых позиций".

Напротив, украинские танки действуют "более свободно", утверждает т.н. военкор.

Он объяснил это тем, что Силы обороны Украины "добились достаточного масштаба и разнообразия в своих дронах и отточили тактику их использования".

Там, где украинцы сумели развернуть достаточное количество групп беспилотников, танки страны-агрессора "просто не дотягивают до линии атаки". Их сбивают БПЛА.

"Наши операции с беспилотниками намного слабее", – поплакался фанат Кремля. Он отметил работу украинских систем РЭБ и то, что россияне плохо контролируют качество производства собственных БПЛА из-за коррупции.

Исключением из этой предполагаемой новой динамики является Курская область России. Там вражеские танки действуют более смело, а отдельные бригады агрессора оснащены эффективными волоконно-оптическими дронами, которые нельзя заглушить традиционными средствами.

Имеются свидетельства того, что новые дроны россиян с оптоволокном наносили удары на Курщине по украинским танкам, включая американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2.

Но Кремль поставляет такие беспилотники только в "приоритетные сектора", включая Курщину, пояснил блогер. Это оставляет подразделения на других направлениях довольствоваться дронами, которые часто не работают либо быстро заглушаются РЭБ ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки 11 января ликвидировали и ранили около 1750 российских захватчиков. Также воины обезвредили 175 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

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