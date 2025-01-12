Минус 1750 окупантов и 22 артсистемы: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1750 захватчиков. Также воины обезвредили 175 единиц военной техники и вооружения российской армии.

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По состоянию на 12 января общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 808 250. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 3018) и 63 беспилотника оперативно-тактического уровня (22 021).

Были уничтожены 22 артиллерийские системы (всего 21 839), 18 боевых бронированных машин (20 289) и пять танков (9756) агрессора.

В металлолом воины превратили еще 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (33 598), две – спецтехники (3694) врага.

Всего за время полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 1260 РСЗО, 1042 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали видео уничтожения российской колонны на фронте в Харьковской области. Оккупанты потеряли 20 единиц своей техники.

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