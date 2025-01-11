'Почти битва под Бродами': ВСУ показали, как разгромили колонну врага на Харьковщине

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз они показали, как разгромили колонну оккупанта в Харьковской области.

Видео дня

Видео было опубликовано бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады. Военные сравнили эту атаку на противника с танковой битвой под Бродами в 1941 году.

"И это почти как танковое сражение под Бродами в 41-м. Потому что за эти бои с Третьей штурмовой оккупанты потеряли 20 единиц своей техники", – рассказали в бригаде.

Там отметили, что 8 и 9 января 2025 года силами 4-й гвардейской танковой ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии Краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы совершить прорыв.

Часть колонны украинские военные остановили попаданиями из ПТРК. Бехи и танки сошли с дороги и начали взрываться на минировании. Остатки врага атаковали с FPV. Понтонная переправа была разрушена и потоплена танком. Пехоту противника накрыли сбросами и артой.

"Кто выжил – начал отступать. Враг про*бал всю колонну, но повторил попытку штурма – бронегруппой сразу из четырех направлений. После поражений бойцами бригады очередная вражеская броня была уничтожена с ПТРК и беспилотными средствами. Дальше – все как в песне. Штурм колоннами техники оккупантов – потрачено!" – резюмировали успешную операцию в 3-й ОШБр.

Как писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (10 января) Силы обороны Украины "денацифицировали" еще 1570 военнослужащих страны-агрессора. Уничтожены около 200 единиц вражеской военной техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что украинские снайперы устроили оккупантам засаду под городом Покровск Донецкой области. Спецназовцам ГУР МО во время успешной операции удалось ликвидировать группу захватчиков.

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