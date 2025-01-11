ВСУ отминусовали 1570 оккупантов, 10 танков и 28 артсистем войск Путина – Генштаб

Украинские воины накануне, 10 января, "денацифицировали" еще 1570 российских оккупантов. Также уничтожены почти 200 единиц вражеской военной техники и вооружений.

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В частности, потеряли россияне 10 танков и 28 артсистем. Обновленные данные по потерям армии РФ в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с убитыми и ранеными накануне 1570 российскими солдатами общие боевые потери РФ в живой силе к утру 11 января достигли 806 500 человек.

Защитники также превратили в металлолом 195 единиц военной техники и вооружений оккупантов.

Враг потерял 10 танков (в общей сложности этой техники "демилитаризовано" уже 9 751 единиц), 18 боевых бронированных машин (20 271), 28 артиллерийских систем (21 817) и одно средство ПВО (1 042).

Кроме того, уничтожены 74 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 21 958), а также 61 единица автомобильной (33 534) и три единицы специальной (3 692) техники.

Неизменным остается количество уничтоженных российских РСЗО (1 260), самолетов (369), вертолетов (331), крылатых ракет (3 017), кораблей и катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне ВСУ поразили пункт управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске. Этот удар, как отметили в Генштабе, стал продолжением ряда поражений объектов оккупационной российской армии на захваченной части Донбетчины, произведенных в течение последней недели.

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