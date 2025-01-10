ВСУ поразили пункт управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске: что известно

Украинские защитники в пятницу, 10 января, нанесли высокоточный удар по пункту управления врага в оккупированном Светлодарске Донецкой области. В результате вражеский объект был поражен.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Как говорится в сообщении, ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса армии РФ.

В Генштабе добавили, что в течение недели нанесена серия ударов по захваченным войсками агрессора объектам в Донецкой области.

В то же время были приняты все меры во избежание риска для гражданского населения.

"Вооруженные силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков. Слава Украине!" – заявил Генштабе.

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