Огонь виден издалека: в Ростовской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии. Видео

В Ростовской области РФ 10 января пожаловались на новую атаку дронов. В селе Крым Мясниковского района ночью горел завод, производящий, как заявляется, напольные покрытия.

Видео дня

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв м, об этом пишут российские СМИ. Местные власти заявили о "ликвидации открытого горения на промпроизводстве" и об "уничтожении" над Ростовской областью 16 украинских дронов.

Ночью 10 января Ростовская область РФ оказалась под атакой дронов. После прилетов вспыхнул масштабный пожар на одном из заводов региона.

Это признал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По состоянию на 07:13 (06:13 по Киеву. – Ред.) в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м. Проводится проливка конструкций", – написал он.

Слюсарь добавил, что над регионом в течение ночи якобы были сбиты 16 украинских беспилотников.

Тем временем в местных пабликах сообщалось, что в регионе ночью прозвучали не менее 10 мощных взрывов. После этого вспыхнул пожар на заводе "Пластфактор", основным направлением деятельности которого заявлено производство напольных покрытий.

"Возможно, целью атаки было автотранспортное предприятие, расположенное на той же территории", – предположили в российском издании ASTRA.

Позже издание подтвердило, что горит именно "Пластфактор".

"Предприятие занимается продажей покрытий из ПВХ и находится на одной территории с авто-транспортной компанией", – подчеркнули журналисты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утверждает, что "производство напольных покрытий" было лишь прикрытием для расположенного на атакованной территории военного производства.

"В Ростовской и Ленинградской областях России были атакованы замаскированные военные объекты. Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", – заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 10 января в промзоне в Ленинградской области прогремели взрывы, произошел мощный пожар на ацетоновом заводе. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв м, местные жители сообщали о звуках детонации.

Российские пропагандисты хвастались, что цистерны с ацетоном якобы успели эвакуировать, но впоследствии появились сообщения о разливе ацетона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!