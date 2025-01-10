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Работали БПЛА и ракета "Нептун": в СБУ заявили об ударе по складу хранения российских дронов в Ростовской области

Лилия Рагуцкая
War
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Работали БПЛА и ракета 'Нептун': в СБУ заявили об ударе по складу хранения российских дронов в Ростовской области

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели очередную операцию по "демилитаризации" РФ на ее же территории. В ночь на 10 января они поразили склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

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По объекту близ села Чалтырь прилетели беспилотники и ракета "Нептун". Об этом сообщили источники в спецслужбе.

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