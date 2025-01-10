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Работали БПЛА и ракета "Нептун": в СБУ заявили об ударе по складу хранения российских дронов в Ростовской области
Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели очередную операцию по "демилитаризации" РФ на ее же территории. В ночь на 10 января они поразили склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.
По объекту близ села Чалтырь прилетели беспилотники и ракета "Нептун". Об этом сообщили источники в спецслужбе.
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