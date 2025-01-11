Снайперы ГУР ликвидировали группу оккупантов под Покровском: эффектное видео

Украинские снайперы устроили оккупантам засаду под городом Покровск Донецкой области. Спецназовцам ГУР МО в ходе успешной операции удалось ликвидировать группу захватчиков.

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Соответствующим видео поделился в субботу, 11 января, Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Воины ведомства, как подчеркнула пресс-служба, действуют эффективно и слаженно во вражеском тылу.

На записи видно, что защитники Украины подстерегли четырех военнослужащих ВС РФ. Те спокойно и медленно передвигались в полный рост, потому что ничего не подозревали.

Благодаря профессионализму и меткости снайперов ГУР, а также удачной позиции для ведения огня все четыре оккупанта получили справедливое наказание за вторжение в Украину.

"Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей, боевая работа в тылу врага продолжается!" – подытожили в военной разведке нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (10 января) Силы обороны Украины "денацифицировали" еще 1570 военнослужащих страны-агрессора. Уничтожены почти 200 единиц вражеской военной техники и вооружений.

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