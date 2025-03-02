Тактический радиус 15 км: бойцы ГУР получили оптоволоконные дроны от 3DTech. Фото

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили партию оптоволоконных дронов от компании-производителя 3DTech. Тактический радиус действия таких БПЛА достигает 10-15 км.

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Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ГУР. В ведомстве указали, что дроны на оптоволокне ныне играют большую роль на поле боя из-за своей эффективности и неуязвимости к средствам РЭБ.

Тактический радиус действия таких дронов – 10-15 километров. Полезная нагрузка – около 2 кг.

Начальник ГУР Кирилл Буданов выразил благодарность за помощь военной разведке.

Он также отметил важность развития украинских компаний из сферы MilTech.

"Продолжаем уничтожать российских окупантов! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля на форуме "Украина. Год 2025" руководитель СБУ Василий Малюк рассказал, что Силы обороны Украины активно применяют дроны на оптоволокне. По его словам, оккупанты активно принялись применять эти БПЛА на Курщине, однако сейчас у врага нет доминирования в этом направлении.

Ранее авиаэксперт, аналитик Константин Криволап сказал OBOZ.Talk, что "свадебные" дроны, как называют оптоволоконные БПЛА, имеют определенные ограничения, однако способны избегать действия враждебной РЭБ. Россияне начали летать дронами на оптоволокне протяженностью в 2-5 км, затем – 5-7 км. Воины ВСУ сразу зашли "в рубеж от 5 до 10 км".

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