Война технологий: Малюк рассказал об успехах Сил обороны и уничтожении российских "ноу-хау". Видео

Страна-агрессор Россия не имеет преимущества в нынешней войне технологий. Украинские воины активно применяют дроны на оптоволокне и активно обезвреживают дорогостоящие вражеские разведывательные БПЛА. А заявления кафиров о якобы эффективном противодействии морским дронам Украины не соответствуют действительности.

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Об этом рассказали руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на форуме "Украина. Год 2025", отвечая на вопросы главного редактора OBOZ.UA по поводу успехов врага в войне технологий.

В частности, Малюк подтвердил, что РФ активно удалось применять дроны на оптоволокне для атак на позиции защитников Украины, однако пока нет ни одного доминирования в этом направлении.

"Действительно, в свое время во время Курской операции враг начал активно применять дроны на оптоволокне, которые, собственно, не поддаются нашему РЭБу. Однако у нас это решение также уже было принято и сегодня во многих воинских частях оно уже практически реализуется. Я не буду на широкую массу называть количество средств и количество людей, которые на них работают, но поверьте мне здесь нет никакого доминирования", – сказал он.

Глава СБУ добавил, что "действительно было несколько досадных дней", когда враг за день сжег 24 единицы бронетехники, однако в последующие дни Силы обороны сожгли в разы больше вражеской техники.

"Поэтому это ничего, кроме их пропаганды", – резюмировал Малюк.

Он также прокомментировал заявления россиян о якобы изобретении БПЛА, которое якобы может эффективно противодействовать украинским дронам в море. По словам Малюка, это также "ничто иное, чем пока враждебная пропаганда и очередная их ИПСО".

"Никаким образом практически мы еще с этими дронами сталкивались. А решения по их авиации по сути мы нашли. И мы, и коллеги из ГУР работаем по их вертолетам достаточно эффективно. Есть потери и личного состава их, есть и потери соответствующие вертолетов. Поэтому появятся на горизонте дроны, так, поверьте, мы найдем и это решение", – сказал глава СБУ.

Он также указал, что Украина нашла эффективный и недорогой способ противодействия разведывательным дронам, которые россияне "очень активно, постоянно и тесно, плотно используют".

Это ZALA, это Supercam и это "Орлан", рассказал Малюк. Наиболее прогрессивные из них – это "суперкам", который в режиме онлайн может с точностью до метра передавать координаты цели и корректировать огонь.

По словам руководителя СБУ, в свое время верховный главнокомандующий Владимир Зеленский поставил задачу и "очень быстро найти вариант противодействия":

"И поверьте мне, мы довольно быстро нашли. Стоимость такого разведдрона каждого из указанных типов свыше 100 000 долларов. У нас был разработан FPV-самолетик, себестоимость его 700 долларов, который эффективно уничтожает такие разведывательные беспилотники. Потом были дни, когда вот даже на Курском направлении более чем 20 единиц за день мы уничтожали. И после этого главкомандующий генерал Сырский отмечал, что, по сути, враг бьет не прицельно, это их глаза, а от этого напрямую зависит жизнь наших побратимов и наша техника, бронетехника".

Малюк также добавил, что там, где у врага работают "большие их ноу-хау", "мы просто гениально находим ключик для решения этих вопросов".

"Ну и здесь понапрасну я могу поблагодарить всех задействованных: и Михаила Федорова, и Минцифры, и весь частный сектор, кто работает соответственно над этим направлением. Но при случае так хочу сказать, что они должны понимать основной приоритет – это победа над врагом, а не сверхприбыли и обогащение. Потому что соответствующие органы также следят, чтобы там, не дай Бог, никто не заблудился во время производственного процесса", – рассказал он.

Руководитель ГУР Буданов со своей стороны добавил, что с целью противодействия украинским морским дронам оккупанты "пытались использовать несколько раз и пытались сделать систему запуска FPV с вертолетов Ми-8."

"Два из трех применений закончились взрывами FPV на борту Ми-8, и больше они таких экспериментов стараются не делать. Поэтому, поверьте, это все элементы информационной войны и просто пропаганды".

При этом с украинских морских БПЛА FPV-дроны уже взлетают и уничтожают береговую инфраструктуру врага, добавил Малюк.

"Пример – это операция в Донузлаве, когда одновременно удар наносился с моря FPV-хами и это для них было просто очень-очень большое удивление", – резюмировал руководитель СБУ.