Армия России применила новую тактику в Черном море: в чем суть

Оккупационные войска РФ, возможно, разработали новый метод противодействия украинским возможностям в Черном море. Об этом якобы свидетельствует недавний удар российского беспилотника по украинскому морскому дрону.

О таком случае сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Подтверждений этому с украинской стороны нет, а военные аналитики ссылаются лишь на заявления пропагандистов.

Так, 1 февраля российские провоенные блогеры опубликовали кадры некого удара, утверждая, что это Черноморский флот РФ в северо-западной части Черного моря "уничтожил украинский безэкипажный катер", следовавший в направлении Крымского полуострова. Минобороны страны-агрессора заявило, что оккупанты использовали для удара беспилотник.

По словам пропагандистов, этот неуказанный военно-морской объект способен нести ракету "Кронштадт Орион". Также они хвастались, мол, удар может быть "первым задокументированным случаем использования российскими силами такого объекта для развертывания беспилотников, способных уничтожить украинские морские дроны.

Еще один блогер призвал российские власти увеличить производство оружия, аналогичного запускаемым с беспилотника ракетам X-UAV (ТКБ-1030), "для эффективной борьбы с возможностями военно-морских дронов украинских сил", поскольку теперь для России "слишком рискованно" эксплуатировать вертолеты вблизи Черного моря.

"Силы обороны продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8, действующие над Черным морем, с помощью ракет, запускаемых с морских дронов Magura V5. А удар Черноморского флота 1 февраля свидетельствует о том, что российские силы разработали новый метод, чтобы попытаться компенсировать эту адаптацию украинских морских дронов", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны отметил, что украинские морские дроны заставили Россию снизить количество полетов вертолетов над Черным морем. До этого военные указали, что Силы обороны также начали использовать безэкипажные катера в качестве "авианосцев" для доставки дронов.

