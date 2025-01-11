Действия украинских морских беспилотников заставили россиян сократить операции вертолетов над Черным морем – ISW

Украинские морские дроны заставили Россию уменьшить количество полетов вертолетов над Черным морем. В частности, вертолетные операции практически не проводились российскими войсками 9 января.

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Так россияне реагируют на угрозу поражений бортов после недавних потерь. Об этом со ссылкой на спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука заявили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики процитировали заявление спикера ВМС относительно того, что после недавней операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Черном море россияне сократили количество вылетов своих вертолетов для выполнения боевых задач в черноморской акватории. Речь идет о поражении морскими дронами Magura V5 сразу двух военных вертолетов Ми-8.

"На самом деле некоторая положительная динамика наблюдается, это факт. Количество вылетов именно вертолетами уменьшилось. И за прошедшие сутки (9 января. – Ред.) это тоже было заметно. Это может быть связано и с погодными условиями, однако они сейчас не столь критические, чтобы сильно влиять именно на полеты авиации. Возможно, враг реагирует на возможные угрозы в море. Но сказать, что они прекратили эту практику, я не могу. Вертолеты используются, однако немного в меньшем количестве", – сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что российские военные самолеты над Черным морем применяются на том же уровне, что и раньше. Также захватчики активно применяют беспилотники, несущие особую угрозу для юга нашего государства.

Напомним, 31 декабря стало известно, что воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. По нему в районе мыса Тарханкут была применена ракета Р-73 SeeDragon.

Еще один борт, отмечали в разведке, в тот день был поражен. Впоследствии стало известно, что в том бою дроны Magura V5 уничтожили два российских вертолета.

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