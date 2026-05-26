Более 95% подвергаются пыткам: в Раде рассказали, сколько украинских военных в плену России

Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену. В Верховной Раде заявляют о системных нарушениях международного гуманитарного права со стороны РФ.

Речь идет не только о жестоком обращении, но и об умышленном непредоставлении медицинской помощи. Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время презентации исследования о нарушениях прав военнопленных на медицинскую помощь.

По ее словам, Россия системно применяет пытки к украинским защитникам, что является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.

Кондратюк отметила, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть более 9 тысяч граждан, среди которых более 400 гражданских. В то же время в российском плену сейчас находится около 7 тысяч украинских военнослужащих, а также от 10 до 20 тысяч гражданских.

"В российском плену сейчас содержится около 7 тысяч украинских военнопленных. Гражданских – от 10 до 20 тысяч украинцев. Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену", – сказала она.

Украинцев возвращают из плена в крайне тяжелом состоянии – со следами пыток, без надлежащего лечения и часто с необратимыми последствиями для здоровья. По словам Кондратюк, это является частью целенаправленной политики государства-агрессора.

Она также напомнила о недавнем возвращении тел 375 украинцев, на которых были зафиксированы признаки пыток и отсутствия медицинской помощи.

Среди зафиксированных фактов – раны, которые оставляли без лечения, ампутации без обезболивания, удаление зубов без анестезии, а также снятие турникетов у раненых.

"Раны, которые оставляли гнить. Ампутации без обезболивания. Зубы, вырванные без анестезии пьяным персоналом. Снятие турникетов с раненых после теракта в Еленовке. Умышленное неоказание медицинской помощи – это отдельное оружие России", – заявила она.

По словам вице-спикера парламента, такие действия являются грубыми нарушениями Женевских конвенций и подпадают под квалификацию военных преступлений в соответствии со статьей 8 Римского статута. Она добавила, что в более широком контексте – вместе с депортацией детей, преступлениями против гражданских и убийствами пленных – это свидетельствует о признаках геноцидной политики в отношении украинского народа.

"Наша задача – сформировать надлежащую доказательную базу, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Именно поэтому такие исследования являются чрезвычайно важными", – заявила заместитель Председателя ВР.

Кондратюк подчеркнула, что представленное исследование впервые системно документирует медицинский аспект преступлений против украинских военнопленных и должно стать важной доказательной базой для международного уголовного преследования России.

"Мы должны помнить: в российском плену до сих пор находятся тысячи украинцев. Их возвращение, реабилитация и дальнейшая интеграция – это одна из самых больших задач для Украины", – добавила она.

Напомним, Россия замучила по меньшей мере 406 украинских военнопленных и гражданских заложников, чей статус пребывания в плену был официально подтвержден. Одними из самых распространенных причин смерти становились жестокие пытки и неоказание медицинской помощи.

Украина и Россия 15 мая провели обмен военнопленными. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев, 95% из них находились в плену еще с 2022 года. Этот обмен является частью обмена в формате "1000 на 1000", о котором были достигнуты договоренности накануне 9 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда удалось вернуть 193 украинских воина.

