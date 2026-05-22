Пытки и неоказание медицинской помощи: Россия замучила 406 украинских пленных

Россия замучила по меньшей мере 406 украинских военнопленных и гражданских заложников, чей статус пребывания в плену был официально подтвержден. Одними из самых распространенных причин смерти становились жестокие пытки и неоказание медицинской помощи.

Видео дня

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он ответил на вопрос корреспондента Укринформа после презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен".

Лубинец заявил о сотнях замученных россиянами пленных украинцев

По словам омбудсмена, все 406 погибших украинцев имели подтвержденный статус пленных. Речь идет как о военнопленных, так и о гражданских заложниках.

"По нашим данным, 406 граждан Украины в статусе военнопленных, гражданских заложников, которые были верифицированы, имели статус "плен", подтвержденный или представителями Международного комитета Красного Креста, или подтвержденный другими методами и из других источников, были замучены и возвращены в Украину, к сожалению, на щите", – заявил Лубинец.

Пленным ломали ребра и намеренно не оказывали помощь

Омбудсмен отметил, что среди самых распространенных последствий пыток – переломанные ребра и тяжелые повреждения внутренних органов. Именно это, по его словам, чаще всего приводило к смерти пленных.

Отдельно Лубинец отметил, что после пыток многим украинцам намеренно не оказывали медицинскую помощь.

Россия незаконно осудила более двух тысяч украинцев

Во время презентации проекта омбудсмен также сообщил, что Россия незаконно осудила по меньшей мере 2112 граждан Украины.

По словам Лубинца, речь идет о вынесении длительных или пожизненных сроков заключения украинским военнопленным.

"Это – отдельное преступление, которое совершает Российская Федерация, вынося незаконные судебные решения относительно 20 лет, 23 лет, 25 лет, пожизненного заключения и применяя это в отношении официальных украинских военнопленных", – заявил омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия убила 791 украинского ребенка. Это только официальные цифры, а настоящее количество погибших несовершеннолетних может быть значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!