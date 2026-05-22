'Это сотни несбывшихся мечтаний, неотпразднованных дней рождений': Лубинец рассказал, сколько детей Россия убила в Украине

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия унесла жизни 791 украинского ребенка. Это только официальные цифры, а количество погибших несовершеннолетних может быть значительно больше.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен подчеркнул, что Москва должна получить справедливое наказание за убийства на территории нашего государства.

"Россия ежедневно убивает мирных украинцев: мир не имеет права привыкать. С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли по меньшей мере 15 850 мирных жителей, среди них – 791 ребенок", – говорится в сообщении.

Количество погибших, в том числе и детей в результате агрессии РФ растет

По словам Лубинца, это количество превышает население многих украинских поселков и малых городов, а число жертв ежедневно продолжает расти.

"791 погибший ребенок – это сотни несбывшихся мечтаний, несыгранных школьных спектаклей, неотпразднованных дней рождений", – написал он.

Количество людей, получивших ранения также впечатляет. Это, по информации ООН, 44 809 человек, в том числе 2 752 ребенка. Речь идет только о подтвержденных случаях, тогда как реальные цифры могут быть существенно выше.

Омбудсмен подчеркнул, что мир видит, как Россия целенаправленно атакует мирные города и гражданское население и об этих преступлениях нельзя молчать.

"Каждая потеря должна быть зафиксирована, а каждое преступление – получить надлежащую оценку международного сообщества", – резюмировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец заявил о необходимости признать системную милитаризацию детей на оккупированных РФ территориях преступлением против человечности. С таким призывом он обратился к правоохранительным органам Украины, международному сообществу и Международному уголовному суду.

Как сообщал OBOZ.UA, только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых похитила Россия. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей.

