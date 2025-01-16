Более 1400 оккупантов и 11 танков: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около 1480 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 360 единиц ее вооружения и военной техники.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 16 января, общие потери живой силы путинской армии на украинской земле достигают 814 150 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне защитники сбили 31 вражескую крылатую ракету (всех 3049) и 120 беспилотников оперативно-тактического уровня (22 503).

Воины уничтожили 40 артиллерийских систем (всего 22 015), 20 боевых бронированных машин (20 368), 11 танков (9791) армии РФ.

Также в металлолом превратили еще 137 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 34 132), одну – спецтехники (3697).

Данные относительно остальных видов уничтоженного вооружения и техники захватчиков за сутки не изменились: минус 1262 РСЗО, 1046 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники-аэроразведчики уничтожили моторную лодку оккупантов на одном из южных направлений фронта. В результате удара один захватчик оказался за бортом, трое же бежали на берег.

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