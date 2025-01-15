Один захватчик оказался за бортом, трое – убегали на берег: пограничники разгромили вражеский катер на юге. Видео

Страна-агрессор продолжает терять ценную технику и личный состав своей армии. На этот раз украинские пограничники-аэроразведчики зафиксировали моторную лодку оккупантов и нанесли ему сокрушительный удар.

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Это произошло на одном из южных направлений. Отмечается, что в результате удара один захватчик оказался за бортом, а еще трое бежали на берег. Эффектное видео атаки на врага опубликовала Госпогранслужба.

"На юге пограничники-аэроразведчики зафиксировали и поразили моторную лодку оккупантов. В результате один оказался за бортом, трое же убегали на берег", – говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что работа над окончательным уничтожением вражеских попыток передвижения продолжается.

"В настоящее время наши военные работают над тем, чтобы их попытка передвижения была навсегда прекращена", – добавили в ГПСУ.

Напомним, что украинские воины накануне, 14 января, снизили численность российской оккупационной армии на 1580 захватчиков. Уничтожены также 400 единиц военной техники и вооружений.

Как писал OBOZ.UA, в СБУ и Генштабе подтвердили массированную атаку на РФ в ночь на 14 января. В ряде российских регионов взрывалось на химкомбинатах, НПЗ, атакованы также составы военного аэродрома "Энгельс".

Также сообщалось, что в России похвастались ударом по "натовскому радару" в Украине. Однако выяснилось, что оккупанты уничтожили зенитный комплекс из КНДР.

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