Оккупанты ударили по Краматорску, среди раненых – 6-летний ребенок. Фото

Российские оккупанты утром 15 января обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ранения получили трое жителей города, в частности, пострадал 6-летний ребенок.

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Повреждены многоэтажки. О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Три человека ранены в результате обстрела Краматорска. Среди раненых — 6-летняя девочка. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В городе повреждены многоэтажки — окончательные последствия обстрела устанавливаем", – говорится в сообщении.

Филашкин также снова призвал жителей Донетчинs, прежде всего имеющих маленьких детей, эвакуироваться, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы смерти или ранений.

Напомним, 12 января Россия ударила по Запорожью и Сумам. В обоих городах разрушения получили жилые дома и были ранены гражданские люди. В Сумах также поврежден детский центр.

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