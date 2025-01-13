Россия ударила по Запорожью и Сумам: разрушенные дома, поврежденный детский центр, травмированы. Фото и видео
В воскресенье, 12 января, страна-агрессор в очередной раз ударила по Запорожью и Сумам. В результате террористической атаки разрушены дома, люди получили взрывные травмы.
В Сумах поврежден детский центр. Об этом идет речь в официальных Telegram-каналах областных центров.
Атака на Запорожье
"Взрывные травмы, ранение конечностей - врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние мужчины и женщины сейчас оценивают как средней тяжести", – сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Атака на Сумы
Как сообщили в ГСЧС, в Сумах враг в очередной раз нанес массированный удар.
"Вечером, 12 января враг атаковал жилищный сектор и оздоровительный детский центр города Сумы. Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам", – говорится в сообщении спасателей.
Очаги горения ликвидированы. Территории по которым наносились удары, обследованы. Предварительно, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что страна-агрессор не перестает терроризировать Сумщину. В воскресенье, 12 января, оккупанты из беспилотника атаковали рейсовый автобус с гражданскими.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!