Россия ударила по Запорожью и Сумам: разрушенные дома, поврежденный детский центр, травмированы. Фото и видео

В воскресенье, 12 января, страна-агрессор в очередной раз ударила по Запорожью и Сумам. В результате террористической атаки разрушены дома, люди получили взрывные травмы.

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В Сумах поврежден детский центр. Об этом идет речь в официальных Telegram-каналах областных центров.

Атака на Запорожье

"Взрывные травмы, ранение конечностей - врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние мужчины и женщины сейчас оценивают как средней тяжести", – сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Атака на Сумы

Как сообщили в ГСЧС, в Сумах враг в очередной раз нанес массированный удар.

"Вечером, 12 января враг атаковал жилищный сектор и оздоровительный детский центр города Сумы. Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам", – говорится в сообщении спасателей.

Очаги горения ликвидированы. Территории по которым наносились удары, обследованы. Предварительно, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор не перестает терроризировать Сумщину. В воскресенье, 12 января, оккупанты из беспилотника атаковали рейсовый автобус с гражданскими.

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