В Сумской области оккупанты атаковали рейсовый автобус, есть раненые

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Сумщину. В воскресенье, 12 января, оккупанты из беспилотника атаковали рейсовый автобус с гражданскими.

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Об этом сообщает областная прокуратура. Отмечается, что во время атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.

"На Сумщине оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус. Есть раненые. При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту "Совершение военных преступлений" (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, 12 января 2025 около 15:15, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской общины Сумского района.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как писал OBOZ.UA, в течение уходящей недели Россия сбросила на Украину почти 700 авиабомб и атаковала более 600 ударных дронов. Непрерывный террор со стороны государства-агрессора продолжается потому, что РФ по-прежнему имеет преимущество в небе.

Ранее сообщалось, что российским войскам в Донецкой области удалось продвинуться на расстояние менее 7 км до админграницы с Днепропетровской областью. Это позволяет захватчикам терроризировать пограничные общины региона артиллерийскими обстрелами и ударами КАБ.

Напомним, в утренней оперативной сводке в Генштабе заявили, что ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции. Особенно яростные бои идут на приоритетном для России Покровском направлении: там накануне произошла почти половина всех боевых столкновений.

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