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В Сумской области оккупанты атаковали рейсовый автобус, есть раненые

Анна Павлова
War
1 минута
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В Сумской области оккупанты атаковали рейсовый автобус, есть раненые

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Сумщину. В воскресенье, 12 января, оккупанты из беспилотника атаковали рейсовый автобус с гражданскими.

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Об этом сообщает областная прокуратура. Отмечается, что во время атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.

В Сумской области оккупанты атаковали рейсовый автобус, есть раненые

"На Сумщине оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус. Есть раненые. При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту "Совершение военных преступлений" (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, 12 января 2025 около 15:15, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской общины Сумского района.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как писал OBOZ.UA, в течение уходящей недели Россия сбросила на Украину почти 700 авиабомб и атаковала более 600 ударных дронов. Непрерывный террор со стороны государства-агрессора продолжается потому, что РФ по-прежнему имеет преимущество в небе.

Ранее сообщалось, что российским войскам в Донецкой области удалось продвинуться на расстояние менее 7 км до админграницы с Днепропетровской областью. Это позволяет захватчикам терроризировать пограничные общины региона артиллерийскими обстрелами и ударами КАБ.

Напомним, в утренней оперативной сводке в Генштабе заявили, что ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции. Особенно яростные бои идут на приоритетном для России Покровском направлении: там накануне произошла почти половина всех боевых столкновений.

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