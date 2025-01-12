Враг подошел к Днепропетровщине на расстояние ударов КАБами: какие громады в зоне повышенной опасности

Российским войскам в Донецкой области удалось продвинуться на расстояние менее 7 км до админграницы с Днепропетровской областью. Это позволяет захватчикам терроризировать пограничные громады региона артиллерийскими обстрелами и ударами КАБов.

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Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он перечислил громады, которые теперь оказались в зоне повышенной опасности.

"По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области). Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донетчины", – заявил он.

Лукашук отметил, что в зоне повышенной опасности оказались громады:

• Великомихайловская;

• Маломихайловская;

• Новопавловская;

• Межевская;

• Покровская;

• Петропавловская;

• Васильковская.

"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления. Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких!" – призвал председатель Днепропетровского облсовета.

Напомним, в утренней оперативной сводке в Генштабе сообщили, что ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции. Особенно яростные бои идут на приоритетном для России Покровском направлении: там накануне произошла почти половина всех боевых столкновений.

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