Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На линии фронта в сутки 11 января произошло более 180 боевых столкновений. Почти половина из них пришлась на Покровское направление.

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О происходящем на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули: ситуация на фронте остается сложной, атакует враг практически непрерывно.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения", – отметили в Генштабе.

Накануне по украинским позициям и населенным пунктам враг нанес один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 45 КАБ. Кроме этого, россияне совершили почти пять тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 167 – из реактивных систем залпового огня и использовали 1771 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов: Северск, Никифоровка, Покровск и Новопавловка Донецкой области.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе.

На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Великой Новоселки.

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор (по состоянию на 08:00 12 января). Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ по территории РФ.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник вчера наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведывательную деятельность.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне, 11 января, потери российских захватчиков составили 1750 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 63 БпЛА, одну крылатую ракету, 64 автомобиля и две единицы специальной техники.

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