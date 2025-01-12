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Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На линии фронта в сутки 11 января произошло более 180 боевых столкновений. Почти половина из них пришлась на Покровское направление.

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О происходящем на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули: ситуация на фронте остается сложной, атакует враг практически непрерывно.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения", – отметили в Генштабе.

Накануне по украинским позициям и населенным пунктам враг нанес один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 45 КАБ. Кроме этого, россияне совершили почти пять тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 167 – из реактивных систем залпового огня и использовали 1771 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов: Северск, Никифоровка, Покровск и Новопавловка Донецкой области.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе.

На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Великой Новоселки.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор (по состоянию на 08:00 12 января). Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ по территории РФ.

Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует наши позиции – сводка Генштаба

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник вчера наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведывательную деятельность.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне, 11 января, потери российских захватчиков составили 1750 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 63 БпЛА, одну крылатую ракету, 64 автомобиля и две единицы специальной техники.

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