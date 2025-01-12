Почти 700 авиабомб и более 600 дронов: Зеленский рассказал о неделе ударов РФ по Украине и обратился к партнерам

В течение уходящей недели Россия сбросила на Украину почти 700 авиабомб и атаковала более 600 ударных дронов. Непрерывный террор со стороны государства-агрессора продолжается потому, что РФ по-прежнему имеет преимущество в небе.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал партнеров выполнить достигнутые ранее договоренности по усилению украинского ПВО, ведь они до сих пор не реализованы полностью, в частности, Запад мог бы дать Украине лицензии на производство систем для противовоздушной обороны и ракет к ним.

Глава государства уже традиционно рассказал о российских атаках в течение недели. Так, за это время российские войска нанесли сотни ударов по украинским городам и селам и по позициям украинских воинов. Всего за неделю на украинскую землю оккупанты сбросили почти 700 авиабомб и применили для ударов более 600 ударных дронов.

"Каждую неделю российская война продолжается только благодаря способности российской армии так терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", – подчеркнул Зеленский.

В частности, по словам президента, Украина с США и другими западными партнерами обсуждала возможность получения лицензий на производство западных систем ПВО и ракет для них.

"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности обеспечить безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир. Россия не останавливает свои войны по желанию – ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", – резюмировал Зеленский.

Напомним, накануне 11 января Зеленский провел заседание Ставки. По его итогам президент объявил о намерении увеличить количество заказов дронов для сил обороны. По словам Зеленского, 2025 год должен стать рекордным как по количеству закупленных, так и по объемам произведенных беспилотников.

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