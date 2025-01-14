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Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,0 т.
Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома 'Энгельс': в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны устроила 14 января "горячую" ночь для ряда регионов России. В разных областях государства-агрессора прогремели взрывы и вспыхнули пожары с детонациями.

Видео дня

Среди пораженных целей – химкомбинаты, НПЗ и складs аэродрома "Энгельс". Подробности OBOZ.UA узнал от источника в СБУ.

Россияне утром 14 января жаловались на одну из самых массированных воздушных атак Украины по объектам на территории РФ. И в СБУ подтверждают: минувшей ночью вместе с собратьями из Сил обороны доставили "бавовну" сразу в несколько российских регионов.

В результате эффективной операции были поражены:

  • Алексинский химический комбинат в Тульской области.
Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

Там после "визита" дронов СБУ вспыхнул масштабный пожар. Известно, что предприятие входит в корпорацию Ростех и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

  • Склады боеприпасов на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

Там оккупанты хранили, в частности, ФАБы, КАБы и крылатые ракеты. Пожар и детонации на аэродроме продолжаются не один час.

  • Саратовский нефтеперерабатывающий завод
Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

На НПЗ после прилетов также зафиксирован масштабный пожар.

Принадлежит корпорации "Роснефть", объем переработки нефти – 7,2 млн тонн. Завод производит более 20 видов продукции, в том числе неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

  • Брянский химический завод.
Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

На этом предприятии, работающем на российскую оборонку, произошли прямые попадания ракет по объекту, повлекшие большой пожар с последующими детонациями.

Предприятие относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.

Брянский химический завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ. Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ и одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", – отмечает информированный источник.

Напомним, ранее удар по Брянскому химическому заводу подтвердили в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что для удара по заводу использовали БПЛА, чтобы отвлечь российскую ПВО , чтобы потом ракетами поразить  цель.

"Благодаря координации между разведкой, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными системами, дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. БПЛА дальнего действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – констатировали в СБС.

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