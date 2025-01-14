Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома 'Энгельс': в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны устроила 14 января "горячую" ночь для ряда регионов России. В разных областях государства-агрессора прогремели взрывы и вспыхнули пожары с детонациями.

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Среди пораженных целей – химкомбинаты, НПЗ и складs аэродрома "Энгельс". Подробности OBOZ.UA узнал от источника в СБУ.

Россияне утром 14 января жаловались на одну из самых массированных воздушных атак Украины по объектам на территории РФ. И в СБУ подтверждают: минувшей ночью вместе с собратьями из Сил обороны доставили "бавовну" сразу в несколько российских регионов.

В результате эффективной операции были поражены:

Алексинский химический комбинат в Тульской области.

Там после "визита" дронов СБУ вспыхнул масштабный пожар. Известно, что предприятие входит в корпорацию Ростех и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Склады боеприпасов на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Там оккупанты хранили, в частности, ФАБы, КАБы и крылатые ракеты. Пожар и детонации на аэродроме продолжаются не один час.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод

На НПЗ после прилетов также зафиксирован масштабный пожар.

Принадлежит корпорации "Роснефть", объем переработки нефти – 7,2 млн тонн. Завод производит более 20 видов продукции, в том числе неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

Брянский химический завод.

На этом предприятии, работающем на российскую оборонку, произошли прямые попадания ракет по объекту, повлекшие большой пожар с последующими детонациями.

Предприятие относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.

Брянский химический завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ. Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ и одним из ключевых элементов российской военной промышленности.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", – отмечает информированный источник.

Напомним, ранее удар по Брянскому химическому заводу подтвердили в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что для удара по заводу использовали БПЛА, чтобы отвлечь российскую ПВО , чтобы потом ракетами поразить цель.

"Благодаря координации между разведкой, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными системами, дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. БПЛА дальнего действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – констатировали в СБС.

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