Взорвалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс": в СБУ подтвердили массированную атаку на РФ. Видео
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны устроила 14 января "горячую" ночь для ряда регионов России. В разных областях государства-агрессора прогремели взрывы и вспыхнули пожары с детонациями.
Среди пораженных целей – химкомбинаты, НПЗ и складs аэродрома "Энгельс". Подробности OBOZ.UA узнал от источника в СБУ.
Россияне утром 14 января жаловались на одну из самых массированных воздушных атак Украины по объектам на территории РФ. И в СБУ подтверждают: минувшей ночью вместе с собратьями из Сил обороны доставили "бавовну" сразу в несколько российских регионов.
В результате эффективной операции были поражены:
- Алексинский химический комбинат в Тульской области.
Там после "визита" дронов СБУ вспыхнул масштабный пожар. Известно, что предприятие входит в корпорацию Ростех и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.
- Склады боеприпасов на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
Там оккупанты хранили, в частности, ФАБы, КАБы и крылатые ракеты. Пожар и детонации на аэродроме продолжаются не один час.
- Саратовский нефтеперерабатывающий завод
На НПЗ после прилетов также зафиксирован масштабный пожар.
Принадлежит корпорации "Роснефть", объем переработки нефти – 7,2 млн тонн. Завод производит более 20 видов продукции, в том числе неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.
- Брянский химический завод.
На этом предприятии, работающем на российскую оборонку, произошли прямые попадания ракет по объекту, повлекшие большой пожар с последующими детонациями.
Предприятие относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ.
Брянский химический завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ. Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ и одним из ключевых элементов российской военной промышленности.
"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", – отмечает информированный источник.
Напомним, ранее удар по Брянскому химическому заводу подтвердили в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Там отметили, что для удара по заводу использовали БПЛА, чтобы отвлечь российскую ПВО , чтобы потом ракетами поразить цель.
"Благодаря координации между разведкой, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными системами, дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. БПЛА дальнего действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – констатировали в СБС.
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