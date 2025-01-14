УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,1 т.
В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео

Во вторник, 14 января, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо РФ. Он является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале СБС, опубликовав соответствующее видео. Там отметили, что для удара по заводу использовали отвлекшие российскую ПВО БПЛА, чтобы потом ракетами поразить точно в цель.

"Благодаря координации между разведкой, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными системами, дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. БПЛА дальнего действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В Силах беспилотных систем отметили, что благодаря точным попаданиям местные жители избавились от значительного количества взрывоопасных предметов.

В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео
В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео

"Помогаем жителям города Сельцо избавиться от большого количества опасных боеприпасов, производимых на Брянском химическом заводе", – говорится в сообщении.

В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео

Напомним, вечером, 13 января, в Брянской области раздавались взрывы. В сети заявили об атаке ракетами и БПЛА и поражении Брянского химического завода им. 50-летие СССР в поселке Сельцо. Известно, что предприятие производит взрывчатые вещества и входит в холдинг "Техмаш", привлеченный к выполнению гособоронзаказа России.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января СБУ и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели очередную операцию по "демилитаризации" РФ на ее же территории. Они поразили склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!