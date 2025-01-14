В Силах беспилотных систем подтвердили удар по Брянскому химическому заводу. Видео

Во вторник, 14 января, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо РФ. Он является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБС, опубликовав соответствующее видео. Там отметили, что для удара по заводу использовали отвлекшие российскую ПВО БПЛА, чтобы потом ракетами поразить точно в цель.

"Благодаря координации между разведкой, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными системами, дроны отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. БПЛА дальнего действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В Силах беспилотных систем отметили, что благодаря точным попаданиям местные жители избавились от значительного количества взрывоопасных предметов.

"Помогаем жителям города Сельцо избавиться от большого количества опасных боеприпасов, производимых на Брянском химическом заводе", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 13 января, в Брянской области раздавались взрывы. В сети заявили об атаке ракетами и БПЛА и поражении Брянского химического завода им. 50-летие СССР в поселке Сельцо. Известно, что предприятие производит взрывчатые вещества и входит в холдинг "Техмаш", привлеченный к выполнению гособоронзаказа России.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января СБУ и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели очередную операцию по "демилитаризации" РФ на ее же территории. Они поразили склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

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