В российском Брянске раздались взрывы: оккупанты жалуются на массовые прилеты ракет и БПЛА, есть попадание в химзавод. Видео

В Брянской области Российской Федерации вечером 13 января гремели взрывы. В сети заявили об атаке ракетами и БПЛА и, предварительно, поражении Брянского химического завода им. 50-летия СССР в поселке Сельцо.

Видео дня

Проект ASTRA передает, что удар по заводу могли совершить украинские воины с использованием ракет ATACMS. Этот объект уже подвергался атакам. Предприятие производит взрывчатые вещества и относится к холдингу "Техмаш", задействованному в исполнении гособоронзаказа страны-агрессора.

В то же время губернатор Брянщины Александр Богомаз заявлял о работе ПВО по беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.

Отметим, что этот завод специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ, утилизации и производстве боеприпасов.

Тем временем жители Брянска массово жаловались на закрытые или непригодные к использованию укрытия.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели очередную операцию по "демилитаризации" РФ на ее же территории. В ночь на 10 января они поразили склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!