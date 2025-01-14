В России похвастались ударом по 'натовскому радару' в Украине, но это был зенитный комплекс из КНДР: всплыли подробности

Кремлевские пропагандисты заявили, что путинские войска якобы уничтожили в Украине "натовский радар" и оконфузились. На самом деле россиянам показали уничтоженный зенитный комплекс из КНДР.

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По предварительным данным, северокорейская техника была подбита самими россиянами на территории Курской области. Об этом в соцсети Х сообщило OSINT-сообщество Status-6.

Несколько дней назад пропагандистские источники начали публиковать видео удара по "натовской радиолокационной станции на Сумском направлении". При этом других подробностей пропагандисты не приводили

В свою очередь OSINT-аналитики отметили, что росСМИ на самом деле опубликовали кадры с северокорейским зенитно-ракетным комплексом. Похожую технику показывали на параде в Пхеньяне в 2020 году. Также отмечается, что комплекс находился на территории Курской области и был по ошибке поражен оператором российского дрона.

Об этой модели северокорейского ЗРК практически ничего неизвестно. Команда Statys-6 предполагает, что это аналог советского ЗРК малой дальности "Тор", который производится с начала 80-х годов прошлого века и состоит на вооружении российской армии.

Уничтожение зенитного комплекса "дружественным огнем" в очередной раз показало, что путинская армия не смогла наладить координацию между своими и корейскими войсками. Кроме того, использование ЗРК из КНДР говорит о нехватке у российской армии собственных средств ПВО.

Напомним, солдаты из Северной Кореи значительно усложняют Силам обороны Украины проведение Курской операции на территории государства-агрессора России. Однако украинские войска продолжают удерживать позиции и не позволяют армии РФ получить хоть какое-то стратегическое преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, военным Силам специальных операций ВС Украины удалось уничтожить 17 северокорейских солдат на территории Курской области. Еще один военный КНДР подорвал себя гранатой.

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