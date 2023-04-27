Более полутора тысяч бронемашин и сотни танков: Столтенберг рассказал, какую военную помощь получила Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила беспрецедентную поддержку от союзников для отражения российской агрессии. Только бронетехники было передано более 1500 единиц.

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При этом генсек Альянса отметил, что нашей стране передали уже 98% обещанной техники. Об этом Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелей.

По его словам, Вооруженные силы Украины получили от западных союзников 230 танков и другой техники. Также Столтенберг заверил, что нашей стране передали огромное количество боеприпасов.

Генсек Альянса подчеркнул, что благодаря международной поддержке удалось подготовитьи оснастить более девяти новых украинских бронетанковых бригад.

"В целом, через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. Всего мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжить отвоевывать оккупированные территории", – заявил он.

Также Столтенберг отметил, что разделение бремени войны станет важной темой предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, в сложившейся ситуации страны должны вкладывать больше и лучше в свою защиту.

К слову, верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи также заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Армия защитников получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя – государство-агрессор с 2014 года доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг, прибыв с визитом в Украину, заявил, что наша страна имеет все права на статус члена НАТО. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так быстро, как это будет возможно.