Столтенберг спрогнозировал, сколько будет продолжаться война, и призвал гарантировать Украине победу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя – государство-агрессор с 2014 года доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

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Поэтому Столтенберг призвал партнеров быть готовыми к тому, что Киеву нужно будет продолжать поддерживать долгосрочно. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Генсек Североатлантического альянса напомнил, что война в Украине началась не в 2022 году, а в 2014-м. Еще с тех пор российские оккупанты доказывают, что будут продолжать нападать на Украину. Поэтому он подчеркнул, что основной месседж партнерам по НАТО и Контактной группе в формате "Рамштайн" состоит в том, что нужно быть готовыми "к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину".

Спрогнозировать, когда именно может завершиться начатая Россией война в Украине, он отказался, отметив, что все войны непредсказуемы.

Также Столтенберг отметил, что Альянс со своей стороны и дальше будет стоять рядом с Украиной, поскольку победа российского диктатора Путина будет трагедией для украинского народа. Кроме того, это представляет большую опасность для союзников по НАТО.

"Мое послание союзникам по НАТО состоит в том, что в наших интересах гарантировать, что Украина победит", – отметил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Столтенберг, прибыв с визитом в Украину, заявил, что наша страна имеет все права на статус члена НАТО. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так быстро, как это будет возможно.