'Более полу триллиона гривен дополнительно на оборону': Зеленский рассказал об изменениях в госбюджет Украины

Правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства. Дополнительно предусмотрено более полутриллиона гривен на оборону. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, в поддержку сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 13 марта.

" Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов ", – подчеркнул президент.

В кратком отчете о сегодняшнем дне Зеленский рассказал, что провел важные координационные совещания с премьер-министром, главой Верховной Рады, МИД. Согласовали порядок действий на ближайшие недели.

В частности, обсудили, как активизировать гуманитарное разминирование.

"По состоянию на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов. Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатывавшаяся земля. Поэтому сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование , увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами", – отметил президент.

За время полномасштабной войны началась уже вторая посевная. Поэтому еще один важный вопрос, который обсуждали – как поддержать наших аграриев.

"В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. И я благодарю всех, кто внес свой вклад в это. Соответствующие шаги в поддержку отрасли прорабатывает правительство", – подчеркнул глава государства.

Отдельно обсудили ситуацию в энергетике. Зеленский отметил, что она нормализована.

"Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации. И продолжаем уже готовиться к следующему отопительному сезону – это касается как накопления ресурсов, так и новой защиты наших энергетических мощностей", – сказал он.

Зеленский отметил, что ближайшие недели будут достаточно активны с точки зрения международной коммуникации. Проводится работа на усиление нашей обороны, а также в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских военных преступников.

Также запланирована работа по введению новых санкций против государства-террористки России.

"Работаем и над тем, чтобы добавить новые санкции против России. На днях Канада сделала весомый шаг, расширив санкции на импорт российского алюминия и стали. Я благодарю Канаду за это решение – за этот сигнал международному сообществу. Должны не только ограничить способность государства-террориста обходить". существующие санкции, но и вводить новые - чтобы Россия не могла адаптироваться к глобальному давлению. Чем меньше будет российская способность адаптации к санкциям, тем быстрее сможем восстановить территориальную целостность нашего государства и вернуть мир Украине", - подчеркнул президент.

Украинские военные и глобальное давление на Россию – это и есть действенная гарантия защиты свободы Украины, всей Европы и свободного мира, подчеркнул Зеленский.

Также глава государства беседовал с военным командованием и представителями разведки.

"Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский особо отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за успешные действия в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабного российского нападения Украина достигла наибольшего уровня национального единства в своей истории и объединила мир.

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