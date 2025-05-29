Более восьми попаданий: спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на завод по разработке дронов в Подмосковье

В сеть попали спутниковые фото территории завода по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области. Судя по ним, в результате атаки бесплотников утром 28 мая зафиксировано более восьми попаданий.

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Снимки распространили антивоенные Telegram-каналы. Отмечается, что по заводу ударили восемь дронов и все попали в цель.

Так, на территории АО "Кронштадт" афиксировано более восьми попаданий.

В сети также указали на нюанс с точностью удара – все дроны залетели через световые фонари, самую хрупкую часть стеклянной крыши.

Telegram-канал Dnipro Osint отмечает, что удар был направлен на центральную часть цеха – вероятно, цех конечной сборки дронов.

После удара, который, судя по распространенным в сети видео, легко пробил крышу, в цехе начался сильный пожар.

"Это уже может указывать на результативность удара, потому что так или иначе из строя выведена 1/3 цеха, если не весь вообще", – пишет канал.

По данным ГУР, именно на заводе "Кронштадт" выпускается новая российская крылатая ракета S8000 "Бандероль", которая с недавних пор атакует причерноморские регионы Украины.

Предприятие в подмосковной Дубне начало работу в 2022 году и специализируется на производстве БПЛА, в частности разведывательно-ударных дронов "Орион".

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