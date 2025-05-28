Под ударом было предприятие по разработке дронов 'Кронштадт': всплыли подробности атаки БПЛА на Подмосковье. Видео

Во время дроновой атаки на Москву и Московскую область утром 28 мая беспилотники долетели до российского города Дубна. Там неизвестные добрые дроны имели конкретную цель: предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

Видео дня

Местные жители слышали взрывы в районе предприятия. Об этом сообщает независимое российское издание ASTRA.

Журналисты опубликовали кадры с пролетом дрона над Дубной. По их данным, беспилотник летел на местное предприятие по производству беспилотников.

"В подмосковной Дубне БПЛА атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", сообщают местные жители. "Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", — сказано на сайте предприятия", – сообщает ASTRA.

Чуть позже издание опубликовало также непосредственно видео прилета.

"Опять в "Кронштадт" попало", — комментирует голос за кадром в этом ролике.

Тем временем Telegram-канал Exilenova+ опубликовал еще одно видео прилета по предприятию и геолокацию снятых очевидцами кадров: съемка велась из точки с координатами 56.75550465154605, 37.12907162002529, прилетело же по АО "Кронштадт", в точку с координатами 56.7589750492153, 37.11347456343124

Тем временем российские Z-паблики подтверждают атаку на город, отмечая, что "взрывы прогремели над городом Дубна. Сработала система ПВО по украинским БПЛА типа "Лютый".

"Местные жители рассказали, что было слышно от трёх до шести взрывов над городом. Система ПВО работает по украинским беспилотникам. В небе виден дым от сбитых БПЛА и слышны громкие звуки. По словам очевидцев, беспилотники летят со стороны города Конаково (Тверская область). В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", – писал один из них.

А в сети в это же время появлялось все больше видео с моментом прилета.

Российский город Дубна на 125 км к северу от Москвы называют "наукоградом" и "крупнейшим в России центром по исследованиям в области ядерной физики". Производство дронов компании "Кронштадт" там начали строить в апреле 2021 года, а запустили – в декабре того же года.

"Компания "Кронштадт" вложила в проект строительства серийного завода и реконструкции корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 млрд руб. Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России. Центр будет производить десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов и наземные пункты управления комплексами с БЛА и обеспечит 1500 рабочих мест в регионе", – отмечено на сайте компании.

Там, в частности, производят беспилотники "Орион", "Сириус", "Гром", "Гелиос", БпЛА вертолетного типа.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что неизвестные добрые дроны атаковали технопарк в одном из округов Москвы. Там были слышны взрывы, произошел пожар.

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