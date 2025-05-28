Дроны атаковали технопарк в одном из округов Москвы: были слышны взрывы, произошел пожар. Фото и видео

Под атакой дронов ночью 28 мая в России оказалась Москва. Местные власти российской столицы заявляют о большом количестве "сбитых" дронов, а жители публикуют видео взрывов и пожара на территории технопарка "Элма-Зеленоград", где расположено полторы сотни предприятий и компаний.

Видео дня

О точных последствиях атаки данных пока нет,. Однако в сети пишут о возможном прилете по заводу микроэлектроники.

О взрывах и пролетах дронов в одном из округов Москвы – Зеленограде – российские паблики начали сообщать ближе к утру 28 мая. По состоянию на 04:10 утра, как писал один из Z-каналов, местные жители насчитали не менее шести "громких звуков".

"В одном из районов виден чёрный дым. ВСУ пытаются атаковать столицу дронами типа "Лютый"... В 4-м микрорайоне виден дым со стороны промзоны. По словам очевидцев, сработала система ПВО над городом", – отмечено в сообщении.

Тем временем независимое российское издание ASTRA, собрав свидетельства очевидцев и проанализировав появившиеся в сети видео, уточнило: взрывы звучали на территории технопарка "Элма-Зеленоград". Там возник пожар.

В ASTRA также уточнили, что, согласно информации с сайта технопарка, "основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка парка "ЭЛМА-ЗЕЛЕНОГРАД" являются: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров народного потребления".

На 6 га территории расположились более 150 резидентов, добавляют журналисты.

Точных данных о том, по какому именно из них прилетело, по состоянию на 6 часов утра не было. Среди "претендентов" OSINT-исследователи называли АО "Микрон", производящий микроэлектронику и позиционирующий себя "чипмейкером №1 в России", звучали также утверждения о том, что взрыв, попавший на видео, произошел на территории разработчика и производителя полупроводниковых изделий "Ангстрем.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о десятках "сбитых" дронов и отсутствии пострадавших и разрушений.

"В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", – гласило одно из его сообщений.

И пока местные жители слушали продолжающиеся взрывы, пропагандисты РФ вслед за Собяниным повторяли: "никаких серьезных разрушений нет". Что, впрочем, не помешало им тут же показывать кадры с места и писать о повреждении здания технопарка и "полном выгорании припаркованного рядом автомобиля".

Тем временем дроновая атака снова внесла коррективы также в работу российской авиации.

"Из-за атаки БПЛА на Москву авиакомпании уводят рейсы — борт "Уральских авиалиний" Сочи — Москва совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Пассажиры рейса U6 462 рассказали, что должны были сесть в столице в 3-20. Но их самолет из-за закрытия неба отправили в Нижний, где они в данный момент сидят в салоне", – писало издание "Осторожно, новости".

Напомним, накануне в Кремле после трех дней массированных атак на Украину заявили, что действия Киева противоречат стремлению к миру.

В отличие от России, атакующей мирных жителей, Украина тщательно выбирает цели. Так, 27 мая дроны атаковали два региона в России, в одном из них под ударом оказался важный для российской оборонки завод.

Еще один завод – химкомбинат в Ивановской области – был атакован днем ранее.

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