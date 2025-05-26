Дроны атаковали химзавод в Ивановской области: россияне говорят о 'падении обломков'. Фото

В Ивановской области РФ в ночь на 26 мая беспилотники атаковали Дмитриевский химический завод. Над ним прозвучало несколько взрывов, а затем поднялся дым.

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Это российское предприятие расположено в городе Кинешма и "по неосторожности" масштабно горело в 2022 году. На этот раз местные власти утверждают, якобы речь идет о падении обломков на склад упаковок.

"ВСУ пытались атаковать дронами крупный химзавод в Ивановской области. Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва в районе завода. На видео – момент падения беспилотника в Кинешме", – сообщили российские пропагандисты.

До этого оперативный штаб региона объявлял "режим опасности атаки БПЛА" и привел в действие так называемую систему предупреждения атак.

Впоследствии там заявили, что атака БПЛА в Кинешме "отбита": в промзоне "зафиксировано падение обломков" дронов и повреждение хозяйственного здания для хранения упаковки.

Отметим, что Дмитриевский химзавод считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей в России. На его территории 21 апреля 2022 года произошел масштабный пожар, во время которого огонь повредил здание цеха на площади 1,5 тыс. кв. м, там обвалился металлический ангар и пострадали работники. РосСМИ со ссылкой на местные власти утверждали, что причиной ЧП стала "неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару". В то же время многочисленные издания отмечали, что пожар возник в тот же день, что и загадочный пожар в ЦНИИ Военно-космической обороны России в Твери.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая в РФ заявили об атаке БПЛА на военный аэродром "Мигалово" и расположенную рядом воинскую часть в Твери. После серии взрывов россияне наблюдали сильный пожар в этом районе.

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