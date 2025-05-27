Под ударом был важный завод: дроны атаковали два региона в России, на месте виднелся дым. Видео

В России пожаловались на новую атаку дронов. Под ударом оказались два российских региона: Брянская и Владимирская области.

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По предварительным данным, во второй из них был атакован Муромский приборостроительный завод, важный для российской оборонки. Видео со взрывами и дымом над местами прилетов публикуют местные паблики.

Так, в Муроме, как заметили админы Telegram-канала Exilenova+, местные жители публиковали видео с пролетами дронов, в кадр попали также взрывы. Судя по гулу, БпЛА там летал далеко не один.

"Муром, Владимирская область, был атакован Муромский приборостроительный завод. Результат атаки пока не известен, ждем", – отмечает Exilenova+.

На этом заводе РФ производит средства зажигания боеприпасов и комплектующие для российской военной авиации и ее военно-морского флота.

Муромский приборостроительный завод внесен как в санкционный список Украины, так и в Европейский Союз в связи с тем, что объект играет значительную роль в обеспечении военной агрессии России против нашей страны.

Osint-исследователи геолокували видео - и подтвердили, что взрывы раздавались именно на территории завода.

"Сообщается, что украинские войска атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области. На снимках из этого района видны взрывы на территории и дроны, летящие в направлении завода. Геолокация изображения: 55.52788334348107, 41.96818120470282", – отметили в военно-информационном канале world.militares.

Муромский приборостроительный завод уже был атакован 30 апреля этого года, тогда на предприятие прилетели БпЛА Службы безопасности Украины.

Пожаловались на атаку дронов и в Брянской области. В сети появились видео со звуками стрельбы и взрывов, а также с дымом, поднимающимся в небо. Куда именно пришла "движуха", которой, по словам российского диктатора Владимира Путина, так не хватало россиянам, пока неизвестно.

Напомним, накануне утром стало известно, что дроны атаковали химзавод в Ивановской области. Россияне уже традиционно заявили о "падении обломков".

Также на днях в Белгородской области подорвали поезд. Губернатор региона пожаловался, что пришлось приостанавливать движение.

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