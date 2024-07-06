Болгария на саммите НАТО предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией: что известно

На саммите НАТО в Вашингтоне Болгария может выступить с предложением о начале мирных переговоров между Украиной и Россией. О соответствующих намерениях заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Димитар Главчев.

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Он также отметил, что видит Болгарию "хорошим" посредником в этих переговорах. Об этом идет речь в публикации Novinite.com.

Издание сообщило, что Главчев анонсировал, что Болгария на саммите НАТО в Вашингтоне, который будет проходить 9-11 июля, предложит мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать посредником. Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу; нет никаких проблем", – цитирует СМИ заявление главы болгарского правительства.

При этом Главчев сомневается, что Болгария гарантированно станет таким "посредником" между Киевом и Москвой – и упомянул о международном праве.

"Это было бы наилучшим из возможного. Я сделаю хорошее предложение, но для этого нужно согласие, чтобы нас признали посредниками. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", – заявил он.

В то же время, издание напомнило, что в преддверии саммита НАТО Главчев отметил обязательство Болгарии поддержать Украину, направив на это 80 млн евро. При этом, по его словам, это не значит, что Болгария будет "неограниченным донором".

Напомним, на днях в восточной Европе вырисовался еще один "миротворец". Во время необъявленного визита в Киев 2 июля глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня с РФ и переговоры.

Из Киева премьер-министр повез свои предложения в Москву: о встрече Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным стало известно 5 июля.

После этих двух поездок Орбан заявил, что понял, что позиции Украины и России очень далеки друг от друга.