Орбан предложил Зеленскому прекращение огня с РФ и переговоры

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня с Россией. Он также сказал, что мирные инициативы Зеленского требуют много времени и "можно пойти другим путем".

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Соответствующие заявления премьер Венгрии сделал во время совместного брифинга в Киеве 2 июля с президентом Украины, сообщил корреспондент OBOZ.UA. По словам Орбана, прекращение огня "могло бы ускорить процесс переговоров".

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они осложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить, начать переговоры. Ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", – заявил Орбан.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 июля, Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского политика.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня Виктор Орбан и Зеленский провели оживленную беседу на саммите Совета Евросоюза в Брюсселе. О чем говорили лидеры двух стран, пока неизвестно, но отмечалось, что именно глава венгерского правительства инициировал короткий разговор с украинским лидером.

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