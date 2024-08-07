Болгария одобрила участие своей армии в миссии по обучению украинских военных: что это значит

Правительство Болгарии на заседании в среду, 7 августа, приняло участие военнослужащих болгарских Вооруженных сил в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Своим решением Совет министров дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

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Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства. Отмечается, что принятием этого решения Болгария "четко свидетельствует о своей приверженности поддержке Украины".

"Таким образом, наша страна четко подтверждает свою приверженность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и подтверждает солидарность с Альянсом в совместных усилиях по поддержке международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Официальная София отметила, что война в Украине для болгарского народа не является чем-то далеким и абстрактным: близость территориальных границ наших стран стирает подобные иллюзии.

"Для безопасности Европы вклад нашей страны в NSATU отвечает усилиям других государств-членов Североатлантического блока", – заявили в правительстве Болгарии.

Пока не ясно, сколько именно болгарских военнослужащих будут вовлечены в операцию НАТО. Ранее Болгария направила 50 военных для Миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM, которая тоже занималась подготовкой украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария нашла избыточные боеприпасы и может передать их Украине. Эти поставки будут осуществлены, если Софии их компенсируют страны-союзники.

В Болгарии также рассматривают возможность выделить Украине €80 млн помощи. Однако решение может быть принято только после того, как за него проголосует парламент.

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